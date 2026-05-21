Бальный зал Трампа в Белом доме — это замаскированная крепость

Бальный зал Трампа в Белом доме — это замаскированная крепость3
- 21.05.2026, 16:42
Объект уже уходит на шесть этажей под землю.
Новый бальный зал президента США Дональда Трампа у Белого дома оказался куда более масштабным проектом, чем предполагалось. Под видом роскошного комплекса для приемов в Вашингтоне строят фактически подземную крепость с военной инфраструктурой, системой ПВО и собственным «дроновым щитом», пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).
По словам Трампа, объект уже уходит на шесть этажей под землю. Под новым зданием разместятся военный госпиталь, защищенные командные пункты, исследовательские помещения и коммуникационные центры. Президент США прямо заявил, что подземная часть «намного сложнее верхней».
Сам бальный зал станет лишь внешней оболочкой огромного защищенного комплекса. Проект включает защиту от ракет и дронов, усиленные конструкции и специальные позиции для снайперов. Но главный элемент — крыша здания. Именно там, по словам Трампа, появится «величайшая дроновая империя», которая будет защищать Вашингтон.
Речь идет о полноценной системе противовоздушной обороны нового поколения. На крыше могут разместить дроны-перехватчики, средства радиоэлектронной борьбы и даже ракетные комплексы. Эксперты считают, что объект станет главным узлом защиты столицы США от атак беспилотников.
Стоимость проекта оценивается примерно в 400 миллионов долларов, хотя Белый дом уже запросил у Конгресса дополнительное финансирование на безопасность комплекса.
Формально это по-прежнему «бальный зал». Но все больше деталей указывают на другое: администрация Трампа строит один из самых защищенных объектов в Америке — под прикрытием роскошной архитектуры и официальных приемов.