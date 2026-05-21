«Украина должна вступить в НАТО» 21.05.2026, 16:10

Такое мнение высказал начальник Генерального штаба Чехии.

Украина в будущем должна стать членом НАТО — это следующий «логичный шаг», заявил начальник Генерального штаба Чехии генерал Карел Ржехка, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая на форуме GLOBSEC в Праге, он подчеркнул, что Украина уже сегодня играет не только роль потребителя безопасности, но и ее поставщика.

«Украина — это не только потребитель безопасности, но и ее поставщик», — отметил Ржехка.

По его словам, решение о вступлении Киева в альянс остается политическим вопросом и требует консенсуса среди стран НАТО, однако стратегическое направление, по его мнению, должно вести именно к членству Украины.

При этом генерал признал, что процесс будет непростым, а дискуссии внутри альянса продолжаются, особенно на фоне разногласий между ключевыми членами НАТО.

Отдельно Ржехка затронул тему оборонных расходов, подчеркнув, что Чехии необходимо значительно увеличить военный бюджет — существенно выше текущих 2% ВВП, которые считаются базовым ориентиром НАТО.

Он заявил, что без увеличения финансирования невозможно реализовать планы по развитию ПВО и укреплению оборонной промышленности страны.

Ранее в Чехии разгорелся политический спор о военных расходах, а правительство обсуждает возможность дальнейшего их роста перед саммитом НАТО в Анкаре.

