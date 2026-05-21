Игорь Липсиц: Россию ждет «банкопад» 1 21.05.2026, 16:27

Игорь Липсиц

Это реальный сценарий.

Российскую экономику до конца года может ждать заметное замедление и серьёзные финансовые потрясения на фоне сокращения доходов от энергоносителей. Такое мнение в интервью высказал экономист Игорь Липсиц в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Александра Демченко.

По его словам, ситуация осложняется проблемами в нефтяной отрасли, которые уже отражаются на состоянии бюджета страны.

«К апрелю мы получили страшные цифры дефицита бюджета. Сейчас речь идет о том, что даже высокая цена нефти не компенсирует России ничего, потому что одновременно были сокращения в нефтяной промышленности из-за того, что горели НПЗ, сокращалась добыча нефти. В этом смысле сейчас российская нефтяная индустрия не в лучшем положении. Она не кормилица. Тогда, соответственно, будет происходить сокращение финансирования экономики», — отметил эксперт.

Липсиц считает, что ухудшение экономической ситуации может привести к цепной реакции — от банковских проблем до ускорения инфляции и дальнейшего упрощения инфраструктурных проектов.

«Строят дороги из бетонных плит, потому что делать их по современным технологиям не могут. На это уже не хватает денег. Идет крайнее упрощение и ухудшение всего, что есть в России. Я думаю, что в этом году мы увидим даже больше, чем я прогнозирую: падение российской экономики. Возможно, мы увидим „банкопад“ и какие-то экстренные меры по спасению банков, и ускорение инфляции. Это очень такая возможная модель», — спрогнозировал экономист.

