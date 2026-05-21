Лукашенко вышел на связь с Путиным во время тренировки по применению ядерного оружия 21.05.2026, 15:53

Диктатор заявил об «общем отечестве от Бреста до Владивостока».

Лукашенко и Путин провели видеоконференцию в ходе совместной тренировки воинских частей по боевому применению ядерного оружия, сообщает БелТА.

Лукашенко вышел на связь с пункта управления Министерства обороны Беларуси.

«У нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше совместное отечество от Бреста до Владивостока. Коль что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться», — сказал диктатор.

Ранее сайт Сharter97.org писал, что Министерство обороны Беларуси сообщило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения 18 мая. Было заявлено, что учения проводятся в «интересах повышения готовности Вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов».

Отметим, известный американский историк и публицист Юрий Фельштинский считает, что Путин может нанести ядерный удар по странам Балтии или Польше с территории Беларуси. Подобного мнения придерживается и лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com