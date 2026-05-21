В Литве – воздушная тревога: подняты истребители НАТО
- 21.05.2026, 17:18
Второй раз за два дня.
В четверг в Утенском районе Литвы объявлена воздушная тревога, сообщает Delfi.lt.
В сообщениях, разосланных жителям на мобильные телефоны, литовские военные призывают население немедленно пройти в укрытие или другое безопасное место. Также просят позаботиться о своих близких и дождаться дальнейших рекомендаций.
Как заявили военные, причиной воздушной тревоги стал обнаруженный радаром объект с признаками беспилотника.
Истребители НАТО подняты в воздух и направятся к предполагаемой цели.
Напомним, утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона, обнаруженного поблизости от литовско-белорусской границы. Жителей Вильнюса попросили спуститься в убежища, власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа вильнюсского аэропорта и столичного общественного транспорта.