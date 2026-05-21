закрыть
21 мая 2026, четверг, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Литве – воздушная тревога: подняты истребители НАТО

  • 21.05.2026, 17:18
В Литве – воздушная тревога: подняты истребители НАТО

Второй раз за два дня.

В четверг в Утенском районе Литвы объявлена воздушная тревога, сообщает Delfi.lt.

В сообщениях, разосланных жителям на мобильные телефоны, литовские военные призывают население немедленно пройти в укрытие или другое безопасное место. Также просят позаботиться о своих близких и дождаться дальнейших рекомендаций.

Как заявили военные, причиной воздушной тревоги стал обнаруженный радаром объект с признаками беспилотника.

Истребители НАТО подняты в воздух и направятся к предполагаемой цели.

Напомним, утром 20 мая в восточной части Литвы была объявлена воздушная тревога из-за дрона, обнаруженного поблизости от литовско-белорусской границы. Жителей Вильнюса попросили спуститься в убежища, власти эвакуировали учащихся и высших должностных лиц страны. Останавливалась работа вильнюсского аэропорта и столичного общественного транспорта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран