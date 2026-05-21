Z-пропагандист призвал россиян запастись лопухами 2 21.05.2026, 17:33

Безопасных мест в России больше не существует.

В среде путинских пропагандистов нарастает паника из-за технологической беспомощности РФ и переноса войны в глубокий тыл. Один из главных рупоров Кремля Александр Коц открыто признал, что безопасных мест в России больше не существует, а сама страна полностью зависит от Китая.

По словам Z-военкора, угроза ударов беспилотников стала настолько глобальной, что даже на Камчатке базы атомных подводных лодок (АПЛ) вынуждены затягивать антидроновыми сетками, поскольку современные FPV-дроны способны летать на большие расстояния.

Отдельно Коц раскритиковал мифы о российском «импортозамещении», признав, что без параллельного импорта и поддержки Пекина страна быстро вернется в каменный век.

«Мы останемся в реальной изоляции без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить. Поэтому нет тыла».

