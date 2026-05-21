закрыть
21 мая 2026, четверг, 19:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-пропагандист призвал россиян запастись лопухами

2
  • 21.05.2026, 17:33
  • 2,620
Z-пропагандист призвал россиян запастись лопухами

Безопасных мест в России больше не существует.

В среде путинских пропагандистов нарастает паника из-за технологической беспомощности РФ и переноса войны в глубокий тыл. Один из главных рупоров Кремля Александр Коц открыто признал, что безопасных мест в России больше не существует, а сама страна полностью зависит от Китая.

По словам Z-военкора, угроза ударов беспилотников стала настолько глобальной, что даже на Камчатке базы атомных подводных лодок (АПЛ) вынуждены затягивать антидроновыми сетками, поскольку современные FPV-дроны способны летать на большие расстояния.

Отдельно Коц раскритиковал мифы о российском «импортозамещении», признав, что без параллельного импорта и поддержки Пекина страна быстро вернется в каменный век.

«Мы останемся в реальной изоляции без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить. Поэтому нет тыла».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран