Z-пропагандист призвал россиян запастись лопухами

Z-пропагандист призвал россиян запастись лопухами2
- 21.05.2026, 17:33
Безопасных мест в России больше не существует.
В среде путинских пропагандистов нарастает паника из-за технологической беспомощности РФ и переноса войны в глубокий тыл. Один из главных рупоров Кремля Александр Коц открыто признал, что безопасных мест в России больше не существует, а сама страна полностью зависит от Китая.
По словам Z-военкора, угроза ударов беспилотников стала настолько глобальной, что даже на Камчатке базы атомных подводных лодок (АПЛ) вынуждены затягивать антидроновыми сетками, поскольку современные FPV-дроны способны летать на большие расстояния.
Отдельно Коц раскритиковал мифы о российском «импортозамещении», признав, что без параллельного импорта и поддержки Пекина страна быстро вернется в каменный век.
«Мы останемся в реальной изоляции без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить. Поэтому нет тыла».