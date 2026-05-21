Пособие по безработице в Польше выросло: некоторые будут получать по $580 3 21.05.2026, 17:52

1,126

А что в Беларуси?

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши приняло решение о повышении пособия по безработице. Новые ставки вступят в силу с 1 июня 2026 года и будут действовать до конца мая 2027 года, пишет WPN.

Выплаты осуществляют уездные управления труда, поэтому для получения пособия необходимо предварительно зарегистрироваться в соответствующем органе. Размер пособия ежегодно обновляется 1 июня с учетом инфляции.

Для людей со стажем работы до 20 лет ежемесячное пособие составит:

в первые 90 дней – 1 783,90 злотых до вычета налогов или $485, после трех месяцев — 1 400,90 злотых или $380.

Для тех, кто имеет более 20 лет трудового стажа, предусмотрены более высокие выплаты: в первые 90 дней — 2 140,68 злотых или $583, после трех месяцев — 1 681,06 злотых или $460.

Пособие по безработице в Беларуси составляет 40 белорусских рублей в месяц или $20. Такой размер установлен постановлением Совмина №1064.

Мало того, в Беларуси трудоспособных граждан, которые не работают более 183 дней в году считают «тунеядцами». Они платят за жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам, а за уклонение предусмотрены штрафы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com