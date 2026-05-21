21 мая 2026, четверг, 19:06
Украинцы уничтожили российскую РСЗО стоимостью $10 миллионов

4
  21.05.2026, 17:46
  • 1,908
Впечатляющее видео.

Российские оккупационные войска потеряли очередную единицу мощной и дефицитной тяжелой артиллерии на Донецком направлении. В сети опубликовано впечатляющее видео взрыва вражеской реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган».

Жирную цель вблизи села Зеленый Гай в Донецкой области обнаружили и оперативно отработали мастера аэроразведки и ударных систем 1-го отдельного центра беспилотных систем Сил беспилотных систем ВСУ.

Для атаки украинские воины применили эффективный дрон-камикадзе «FP-2». Поражение спровоцировало детонацию боекомплекта. Взрыв колоссальной силы буквально разорвал «Ураган» на куски.

Современная модернизированная бикалиберная версия комплекса стоит около $10 миллионов за базовую пусковую установку.

