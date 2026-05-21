Украинцы уничтожили российскую РСЗО стоимостью $10 миллионов

Украинцы уничтожили российскую РСЗО стоимостью $10 миллионов4
- 21.05.2026, 17:46
Российские оккупационные войска потеряли очередную единицу мощной и дефицитной тяжелой артиллерии на Донецком направлении. В сети опубликовано впечатляющее видео взрыва вражеской реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган».
Жирную цель вблизи села Зеленый Гай в Донецкой области обнаружили и оперативно отработали мастера аэроразведки и ударных систем 1-го отдельного центра беспилотных систем Сил беспилотных систем ВСУ.
Для атаки украинские воины применили эффективный дрон-камикадзе «FP-2». Поражение спровоцировало детонацию боекомплекта. Взрыв колоссальной силы буквально разорвал «Ураган» на куски.
Современная модернизированная бикалиберная версия комплекса стоит около $10 миллионов за базовую пусковую установку.