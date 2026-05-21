Германия показала «Eurofighter будущего» 2 21.05.2026, 17:58

1,502

Истребитель с радаром нового поколения готовят к возможной войне с Россией.

Германия представила новейший Eurofighter Tranche 4 — самый современный вариант европейского истребителя Typhoon, который становится ключевым элементом будущей стратегии Люфтваффе. Презентация прошла на заводе Airbus Defence & Space в Манхинге под Мюнхеном, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Новый самолет внешне почти не отличается от прежних версий, но внутри это уже совершенно другой уровень. Главным обновлением стал радар AESA нового поколения ECRS от немецкой компании Hensoldt. Он способен одновременно обнаруживать множество целей, эффективнее бороться с помехами и видеть малозаметные объекты — включая дроны и крылатые ракеты.

Берлин заказал 38 таких истребителей, а позже добавил еще 55 машин. Фактически Германия начинает крупнейшее обновление боевой авиации со времен Холодной войны.

Новый Eurofighter должен заменить устаревшие Tornado и ранние версии Typhoon. Часть самолетов также превратят в платформы радиоэлектронной борьбы Typhoon EK с возможностью уничтожения систем ПВО противника.

Особое значение программа получила на фоне проблем с европейским истребителем шестого поколения FCAS. Между Францией и Германией растут разногласия по проекту, а сроки его появления становятся все менее реалистичными. В результате именно Eurofighter может остаться основной боевой силой немецкой авиации гораздо дольше, чем планировалось.

Параллельно Германия активно готовится к войне нового типа — вместе с пилотируемыми самолетами в будущем должны действовать ударные беспилотники. Все это отражает резкий поворот Берлина к масштабному военному усилению после вторжения России в Украину.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com