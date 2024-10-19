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В Беларуси изменили требования к назначению пособия по безработице

  • 19.10.2024, 10:25
В Беларуси изменили требования к назначению пособия по безработице

Введены новые критерии.

В Беларуси 11 октября 2024 г. принят закон №36-З «Об изменении законов по вопросам занятости населения», которым вносятся изменения в 10 законов.

Также предусматривается изложение закона от 15 июня 2006 г. №125-З «О занятости населения Республики Беларусь» в новой редакции.

В частности, внесены изменения, касающиеся порядка назначения, выплаты пособия по безработице, а также категорий граждан, которым предлагается назначать пособие по безработице.

Предусматривается, что выплата пособия по безработице осуществляется безработным в течение 13 календарных недель с даты их регистрации.

При этом безработным, проживающим на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, а также безработным за 5 лет до достижения ими общеустановленного пенсионного возраста пособие по безработице будет выплачиваться в течение 26 календарных недель.

Размер пособия по безработице будет определяться в фиксированном размере, устанавливаемом Советом министров по согласованию с президентом.

Основными условиями назначения гражданам пособия по безработице определяются:

регистрация в органе по труду, занятости и социальной защите в течение одного месяца с даты увольнения, окончания срока действия или расторжения гражданско-правового договора, прекращения образовательных отношений (отчисления) в связи с получением образования;

нахождение не менее пяти лет до регистрации безработными в трудовых отношениях;

увольнение с последнего места работы (с военной службы, службы в военизированной организации, со срочной военной службы, альтернативной службы) по основаниям, определенным законом о занятости;

а также в случае, если безработные являются выпускниками учреждений образования, получившими профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование.

Независимо от установленных выше условий, пособие по безработице также назначается безработным из числа граждан:

зарегистрировавшихся в органе по труду, занятости и социальной защите в течение одного месяца с даты прекращения ухода за ребенком (в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека), инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

в возрасте до 21 года, впервые ищущих работу.

Также отмечается, что за безработным,

направленным органом по труду, занятости и социальной защите на обучение, сохраняется право на пособие по безработице.

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