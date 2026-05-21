«Цены — космос!» 21.05.2026, 15:12

Белорусы пишут о том, как выросли цены в нашей стране.

Пользователь Threads под ником solodkiy_aleksey решил провести опрос о том, от каких покупок пришлось отказаться нашим соотечественником из-за высокой стоимости. «Беларусы, к вам вопрос. Что в 2026 году вы перестали покупать, потому что цена стала заоблачной?» — спрашивает он.

Многие комментаторы, как заметил сайт Charter97.org, перечислили такие продукты, как шоколад, сыр, чипсы, орехи, рыба, ягоды, кофе, оливки, мороженое, фрукты, творожные сырки,

Многие подчеркивают, что причиной отказа от ряда продуктов питания стали не только цены, но и их низкое качество.

«Рыбу. Не столько потому, что мне дорого, а потому что многим дорого. Она залеживается в магазинах и имеет такой вид, как будто она своей смертью умерла», — пишет белоруска.

«Рыба стала дорогой и страшной. Редко покупаем», — соглашается с ней один из комментаторов.

Некоторые обратили внимание на подорожание медикаментов.

«Поговорим об аптеках? Чтоб просто купить пластырь, самый простой тем более, ты уже тратишь рублей 10. А о лекарствах вообще молчу», — написал одна из пользователей соцсети.

«Цены на стоматологию и ветеринарные услуги — просто п…ц. При том, что у меня есть деньги», — пишет другой комментатор под постом.

Многие пользователи отмечают, что рост цен коснулся практически всех товаров и услуг, и объем и качество покупок упали.

«Проще написать что покупаю... Небольшой список самых необходимых продуктов», — пишет один из пользователей соцсети.

«Все из вышеперечисленного не покупаю, цены — космос!» — соглашается другой комментатор.

