Кремль потерял влияние в Евросоюзе после падения Орбана 21.05.2026, 14:53

Фото: Thierry Roge / Zuma / ТАСС

В ЕС формируется новый политический консенсус.

Поражение бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии стало одним из самых обсуждаемых политических событий в Европе. Новым премьер-министром страны стал консерватор Петер Мадьяр, построивший кампанию на критике коррупции и экономических проблем внутри страны, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Многие европейские политики и аналитики увидели в поражении Орбана ослабление глобального правого популизма. Однако эксперты считают, что речь идет не о крахе националистических настроений, а об их трансформации.

Мадьяр сохранил акцент на суверенитете Венгрии и национальных интересах, но дистанцировался от тесных связей Орбана с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Это может стать сигналом для других правых партий Европы, которые все чаще опасаются ассоциаций с Трампом и Кремлем.

Особенно болезненным поражение Орбана стало для Москвы. Венгрия долгое время блокировала часть решений ЕС по поддержке Украины и считалась главным союзником России внутри Евросоюза. Теперь в Европе ожидают, что Будапешт перестанет тормозить выделение помощи Киеву.

Одновременно в ЕС формируется новый политический консенсус. Даже центристские партии усиливают риторику о защите национальных интересов, миграционном контроле и укреплении обороны Европы. При этом европейские правые постепенно становятся менее евроскептичными и все чаще рассматривают угрозы со стороны России, Китая и США как более серьезные, чем влияние Брюсселя.

Поражение Орбана может ускорить переосмысление будущего самого Евросоюза. На фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста угроз со стороны России европейские лидеры все чаще говорят не о создании «федеральной Европы», а о союзе сильных национальных государств. Даже правые партии, ранее выступавшие против ЕС, постепенно отказываются от идей выхода из Евросоюза или отказа от евро. Вместо этого они делают ставку на усиление европейской автономии в обороне, технологиях и энергетике. Символом такого нового курса все чаще называют премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая сочетает жесткую внутреннюю повестку с поддержкой Украины и сотрудничеством с Брюсселем.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com