Кремль испугался восстания мусульман? 21.05.2026, 13:18

В России начались массовые аресты муфтиев.

По России прокатилась волна задержаний представителей мусульманского духовенства, обратило внимание «Агентство». Из сообщений провластных телеграм-каналов и госСМИ следует, что речь идет о примерно десятке человек.

Официально подтверждены задержания муфтия Мордовии Раиля-хазрата Асаинова и бывшего муфтия Карелии Висама Али Бардвила. Первого заподозрили во взятке руководителю магистерской программы «Исламская экономика и финансы» в Мордовском государственном университете. Заместитель муфтия республики имам Рашит-хазрат Абдрашитов сообщил, что, по версии следствия, Асаинов пытался дать деньги, чтобы студенты смогли сдать сессию. Бардвила, согласно данным ТАСС и картотеки Мосгорсуда, арестовали 15 мая на 15 суток за неповиновение полиции в аэропорту Шереметьево из-за отказа предъявить документы.

По информации телеведущего Руслана Осташко, в Санкт-Петербурге задержали Хенни Мохаммеда — председателя ЦРО «Община мусульман Северо-Запада». Также внимание силовиков привлек советник муфтия Саратовской области и преподаватель медресе «Шейх Саид» Эль Хих Нидаль Авадалла Ахмед.

По данным провластных каналов, представители Духовного управления мусульман (ДУМ) России и сподвижники его главы муфтия Равиля Гайнутдина были также задержаны в Москве и Северной Осетии, а в Мордовии под следственные действия попали сразу пять человек. Утверждается, что силовики проверяют их связи с «иностранными структурами» и организацией «Братья-мусульмане», признанной в России террористической.

Гайнутдин возглавляет ДУМ с самого основания в 1994 году. Он регулярно представляет мусульман на официальных мероприятиях, в том числе с участием Владимира Путина. В ноябре 2025 года Путин вручил ему орден «За доблестный труд».

Несмотря на это, в последние годы отношения организации с властями осложнились. В 2024-м Генпрокуратура вынесла ДУМ представление из-за фетвы о многоженстве, а в 2025-м Мосгорсуд признал экстремистским энциклопедический словарь «Ислам на Северном Кавказе», выпущенный под редакцией замруководителя управления Дамира Мухетдинова, из-за статей «Ваххабиты Северного Кавказа» и «История ислама в Чечне».

Задержания прошли после выступления эмигрировавшего бывшего вице-премьера Чечни Руслана Кутаева, который заявил, что проживающие в Москве мусульмане готовы в нужный момент взять власть в свои руки. «В час X, когда в России надо будет действовать, мы будем действовать… Что за нами? Люди, которые, если надо, и голову оторвут, и башку снесут, и на баррикады пойдут… Мы установим там власть, которая нам удобна», — сказал он в апреле. Кутаев утверждал, что в России творится «хаос», никто «не доверяет власти» и «все знают, что Путин проиграл».

