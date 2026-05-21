США перебросили поближе к Кубе авианосную группу Nimitz 21.05.2026, 8:16

Флагманский авианосец доказал свою боеспособность в разных регионах мира.

Авианосная ударная группа ВС США Nimitz, в которую входит одноименный авианосец, прибыла в Карибское море.

Об этом в своем аккаунте в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

По данным SOUTHCOM, в состав этой морской ударной группы входит авианосец Nimitz, авиагруппа Carrier Air Wing 17, эсминец Gridley. Их сопровождает танкер Patuxent.

В сообщении отмечается, что авианосец USS Nimitz «доказал свою боеспособность в разных регионах мира». SOUTHCOM не уточнило, какие задачи в Карибском море будет выполнять авианосная группа ВС США Nimitz.

Но администрация президента США Дональда Трампа уже давно обсуждает сценарий военного нападения на Кубу. Правда, недавно Трамп заявил, что эскалации конфликта на острове не будет. По его словам, «в этом нет необходимости». Но после этого заявления американского президента в район Кубы прибыла авианосная группа ВС США Nimitz.

В январе 2026 года Трамп ввел энергетическую блокаду Кубы, обещая наложить экономические санкции на страны, которые поставляют нефть и нефтепродукты на остров. ВМС США не пропускают на остров танкеры. Трамп рассчитывает, что это поможет поменять кубинский режим. Но пока ни энергетическое, ни дипломатическое давление на Гавану не принесли Соединенным Штатам ожидаемого результата.

В связи с этим все чаще появляются сообщения о том, что Вашингтон рассматривает силовой вариант смены власти на Кубе.

