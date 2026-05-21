21 мая 2026, четверг, 8:27
В Санкт-Петербурге сожжен тепловоз россиян с нефтью

  • 21.05.2026, 7:32
Партизаны нарушили логистику врага.

Партизаны «АТЕШ» уничтожили тепловоз в Санкт-Петербурге и нарушили таким образом нефтяную логистику в северо-западном регионе РФ.

Об этом сообщает пресс-служба движения «АТЕШ».

«Агенты нашего движения провели успешную операцию в Санкт-Петербурге - путем поджога был выведен из строя тепловоз, задействованный в перевозке нефтяных грузов и обеспечении цепочек поставок промышленной и энергетической инфраструктуры региона» - говорится в сообщении.

Движение партизан сообщило, что в результате поджога тепловоза северо-западная логистика врага работает под неизменным давлением, железнодорожная инфраструктура перегружена.

«Любой сбой в узловых точках приводит к задержкам поставок топлива и сырья. Промышленные предприятия региона зависят от этих цепочек. Тем более, что рядом находится Усть-Луга - один из ключевых центров экспорта нефти и нефтепродуктов», - добавили в АТЭШ.

В партизанском движении также добавили, что любые нарушения в транспортной системе врага сразу отражаются на всей отрасли: заводы недополучают сырье, порты - грузы, а региональное снабжение начинает давать сбои.

«Даже в глубоком тылу критическая инфраструктура остается уязвимой. Безопасных мест для путинской машины нет. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!» - подытожили партизаны.

