В Нью-Йорке автомобиль взорвался недалеко от статуи «Быка с Уолл-стрит» 21.05.2026, 5:06

Видео.

В США в Нью-Йорке автомобиль загорелся и взорвался у статуи «Атакующего быка» в районе Уолл-стрит, сообщает The Sunday Guardian.

По данным пожарной службы Нью-Йорка (FDNY), инцидент произошел в пять часов вечера по местному времени. Пожарные быстро справились с возгоранием. Пострадавших нет, причина взрыва устанавливается.

На видео видно, что автомобиль был припаркован на обочине до того, как его охватило пламя. Издание утверждает, что автомобиль принадлежал транспортному управлению (Metropolitan Transportation Authority, MTA). Однако официальные лица не подтвердили эту информацию.

A vehicle caught fire and subsequently exploded near the iconic Charging Bull statue in New York City's Wall Street district pic.twitter.com/HmGaZ8J7Pv — Visegrád 24 (@visegrad24) May 20, 2026

