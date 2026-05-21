21 мая 2026, четверг, 2:12
Белорус загорелся идеей попасть в тюрьму: вот что он сделал для этого

  • 21.05.2026, 0:59
Необычная история произошла в Бобруйске.

Нетрезвый житель Бобруйска разбил камнем стекло магазина, пишет Telegram-канал ОС Exclusive.

По информации канала, 38-летнего бедокура вовремя заметил случайный прохожий. Он увидел, как житель райцентра разбивает витрину, не смог пройти мимо и сразу набрал 102.

Вскоре по указанному адресу прибыли сотрудники милиции.

Задержанный признался правоохранителям, что у него была серьезная причина пойти на этот радикальный шаг. По его словам, с помощью ограничения свободы белорус хотел усмирить свою алкогольную зависимость.

Как пояснил отчаявшийся мужчина, он серьезно злоупотреблял спиртными напитками. Справиться с алкоголизмом у него не получалось.

Поэтому он прямо заявил милиционерам, что «хочет в тюрьму».

За хулиганство мужчина точно понесет ответственность согласно белорусскому законодательству. А вот попадет ли он в тюрьму, пока остается вопросом.

