Суд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскание миллиардного долга с «Газпрома»
- 20.05.2026, 23:34
Спор возник из-за контракта 2019 года.
«Нафтогаз» сделал еще один шаг в международной кампании против «Газпрома», получив разрешение на принудительное взыскание средств в Казахстане.
Об этом сообщает сайт «Нафтогаза».
Суд Международного финансового центра «Астана « признал арбитражное решение и разрешил исполнение на территории Казахстана взыскания около 1,4 млрд долларов с «Газпрома» в пользу украинской компании.
В «Нафтогазе» отметили, что это первое публичное иностранное судебное решение, которое позволяет принудительное исполнение арбитража против "Газпрома" на территории отдельного государства.
Председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявил, что решение суда в Казахстане стало еще одним практическим результатом в процессе взыскания средств с российской компании.
«Мы последовательно движемся вперед и работаем над выполнением арбитражного решения в различных юрисдикциях. Спасибо команде Нафтогаза за этот результат», - отметил он.
Спор возник из-за контракта 2019 года по организации транзита российского газа через территорию Украины.
После начала полномасштабной войны и оккупации части территорий в мае 2022 года транзит через точку входа «Сохранивка» стал невозможным. Несмотря на это, украинская сторона продолжила предоставлять услуги через пункт «Суджа», однако «Газпром» отказался полностью оплачивать транспортировку газа.
В сентябре 2022 года «Нафтогаз» обратился в международный арбитраж в Швейцарии. В июне 2025 года арбитражный трибунал признал «Газпром» полностью ответственным за нарушение контракта и обязал российскую компанию выплатить долг, проценты и арбитражные расходы.
В январе 2026 года Федеральный трибунал Швейцарии отклонил попытку «Газпрома» обжаловать это решение. Поскольку российская компания добровольно не выполнила своих обязательств, «Нафтогаз» начал процедуры принудительного взыскания активов в разных странах.