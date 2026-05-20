В Жлобинском районе молния ударила в пилораму
- 20.05.2026, 23:23
Начался пожар.
Спасатели ликвидировали пожар на пилораме в Жлобинском районе. Сообщение о возгорании поступило в МЧС ночью: происшествие произошло в деревне Проскурни.
Когда пожарные подразделения прибыли на место, там уже вовсю бушевало открытое горение — горел деревянный склад, а также сложенные штабеля дров.
Спасатели оперативно справились с огнем и полностью ликвидировали пожар. К счастью, никто не пострадал.
Точная причина возгорания пока выясняется. Однако среди основных версий рассматривается воздействие природных сил, в частности удар молнии.