В Жлобинском районе молния ударила в пилораму 20.05.2026, 23:23

Начался пожар.

Спасатели ликвидировали пожар на пилораме в Жлобинском районе. Сообщение о возгорании поступило в МЧС ночью: происшествие произошло в деревне Проскурни.

Когда пожарные подразделения прибыли на место, там уже вовсю бушевало открытое горение — горел деревянный склад, а также сложенные штабеля дров.

Спасатели оперативно справились с огнем и полностью ликвидировали пожар. К счастью, никто не пострадал.

Точная причина возгорания пока выясняется. Однако среди основных версий рассматривается воздействие природных сил, в частности удар молнии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com