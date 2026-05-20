Минюст США подтвердил обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро 2 20.05.2026, 22:01

Рауль Кастро

Фото: EPA-EFE/ ALEJANDRO ERNESTO

Детали.

В адрес бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц выдвинули обвинения в сговоре с целью убийства американцев. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.

«Кастро и другим фигурантам также предъявлены обвинения в других преступлениях, в том числе в уничтожении воздушного судна, а также четыре отдельных обвинения в убийстве»,— заявил Бланш на пресс-конференции.

Сегодня Reuters со ссылкой на судебные материалы писало об обвинениях в адрес Кастро. По данным агентства, 94-летний бывший лидер Кубы обвиняется по двум эпизодам уничтожения воздушного судна. The New York Times писала, что высокопоставленные чиновники США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию. В январе американские силы нанесли удары по Венесуэле, захватили диктатора Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны.

Обвинения связаны с инцидентом 1996 года, когда истребители Кубы сбили два самолета гуманитарной организации Brothers to the Rescue «Братья во имя спасения». Организация создана кубинскими эмигрантами в 1991 году в США. Погибли четыре человека, находившиеся на борту. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Brothers to the Rescue прекратила свое существование после инцидента.

Напомним, в июне 2025-го Александр Лукашенко говорил о желании встретиться с Раулем Кастро и вместе посетить могилу Фиделя. Его диктатор считает одним из «крепких людей» наряду с Саддамом Хусейном в Ираке и Муаммаром Каддафи в Ливии.

Последний раз с Раулем Кастро Лукашенко встречался в 2015 году на площадке штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В Беларуси Рауль Кастро бывал в 1976 году.

