Экс-главу Кубы Рауля Кастро в США обвинили в убийстве 20.05.2026, 21:01

Бывшему главе Кубы Раулю Кастро предъявлены обвинения в убийстве в Соединенных Штатах. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило агентство Reuters. 94-летний Кастро в последний раз появлялся на публике в начале мая.

Обвинение предъявили на фоне стремления президента США Дональда Трампа к смене режима на Кубе, где коммунисты Кастро находятся у власти со времен революции в 1959 году, отмечает агентство.

Подробности предъявленных обвинений пока неизвестны. На прошлой неделе представитель Министерства юстиции США на условиях анонимности сообщал Reuters, что, как ожидается, основанием будет инцидент 1996 года. Тогда истребители Кубы сбили самолеты, принадлежавшие группе кубинских эмигрантов.

Трамп ранее назвал Кубу «государством-изгоем, укрывающим враждебные иностранные военные силы» и представил действия своей администрации в отношении этого карибского острова как часть более широких усилий по расширению влияния США в Западном полушарии.

«От берегов Гаваны до берегов Панамского канала мы изгоним силы беззакония, преступности и иностранного вторжения», — сказал Трамп.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявлял, что остров не представляет угрозы.

Тем временем прокуратура в Майами планирует провести мероприятие в память о жертвах инцидента 1996 года. Минюст США заявил, что сделает объявление в связи с церемонией, но не предоставил подробностей.

Напомним, в июне 2025-го Александр Лукашенко говорил о желании встретиться с Раулем Кастро и вместе посетить могилу Фиделя. Его политик считает одним из «крепких людей» наряду с Саддамом Хусейном в Ираке и Муаммаром Каддафи в Ливии.

Последний раз с Раулем Кастро Лукашенко встречался в 2015 году на площадке штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В Беларуси Рауль Кастро бывал в 1976 году.

