Кыргызстан закрыл десятки торгующих с Россией компаний после попадания в «черный список» ЕС 20.05.2026, 20:38

Компании подозревают в обходе санкций.

Власти Кыргызстана приостановили деятельность компаний в оптовой торговле, транспорте и логистике, заподозренных в обходе западных санкций против России. Об этом заявил вице-премьер республики Данияр Амангельдиев, пишет Радио «Свобода». По его словам, США и Великобритания передали Бишкеку информацию об этих компаниях. «После того как они сообщают о рисках, мы изучаем их и реагируем. Мы провели расследование и приостановили регистрацию 50 компаний», — сказал Амангельдиев. Названия компаний власти не раскрывают.

2 мая Амангельдиев предупреждал о готовящихся мерах. Тогда он говорил, что если будет установлена связь компании с санкционными схемами или даже подозрение на такую связь, власти аннулируют их регистрацию. «После отмены регистрации компания автоматически теряет банковскую регистрацию, не может открывать счета и вести деятельность», — говорил он.

Кампанию против торгующего с Россией бизнеса власти Кыргызстана запустили после того, как республика первой из стран бывшего СССР попала под европейские санкции за нарушение ограничительных мер в отношении РФ. В рамках 20-го пакета санкций ЕС в Кыргызстан был запрещен экспорт европейских станков с числовым программным управлением, а также телеком-оборудования, включая маршрутизаторы и коммутационную технику. В Брюсселе объяснили это высоким риском реэкспорта в России и сослались на резкий рост поставок в Кыргызстан товаров, которые затем могли попадать в российский военно-промышленный сектор. По данным ЕС, импорт специализированной электроники из Евросоюза в Кыргызстан в 2022–2025 годах вырос более чем на 800%.

Под санкции ЕС попали и отдельные компании из Кыргызстана. Среди них — «Керемет Банк», «Капитал Банк Центральной Азии», а также компании, связанные с торговлей электроникой, станками и платежной инфраструктурой. Европейские чиновники также были недовольны деятельностью криптовалютных платформ в Кыргызстане. Отдельное внимание привлекла криптобиржа Grinex, начавшая работать в прошлом году. На ней торгуется привязанный к рублю стейблкоин A7A5, запущенный Промсвязьбанком и молдавским бизнесменом Иланом Шором. Оборот A7A5 достигал $100 млрд.

Западные страны давно считают Кыргызстан одним из ключевых каналов обхода санкций против России. После начала войны в Украине поставки ряда товаров в республику резко выросли, а затем часть этой продукции переправлялась в Россию. По подсчетам Brookings Institution, экспорт из Эстонии в Кыргызстан вырос на 10000%, из Финляндии — на 3100%, из Польши и Греции — на 2200% и 2100% соответственно, а из Норвегии, Великобритании, Германии и Чехии — более чем на 1000%.

