Анджей Почобут принял назначение в Полонийный совет при спикере Сената Польши 20.05.2026, 20:41

Анджей Почобут

Фото: Анджей Иванчук / REPORTER / East News

Бывший узник режима Лукашенко заявил, что для него это большая честь.

Бывший узник режима Лукашенко и активист польского меньшинства в Беларуси Анджей Почобут принял назначение в Полонийный консультативный совет при спикере Сената Польши. Малгожата Кидава-Блоньска включила его в состав совета еще в 2024 году, когда он находился в заключении.

Анджей Почобут, выступая в Сенате, заявил, что для него это большая честь и что он чувствует себя здесь, как среди друзей.

«Об этом назначении я узнал, когда пребывал в заключении. Я был очень благодарен, и я понимал, что это означает — что Сенат обо мне не запоминает, точно так же, как в течении десятилетий он не забывал о поляках в Беларуси и во всем мире. На протяжении всего своего существования Сенат всегда питал любовь к полякам за границей», — сказал Анджей Почобут.

Анджей Почобут также подчеркнул, что Союз поляков в Беларуси, несмотря на его запрет, продолжает действовать.

Напомним, 28 апреля в результате обмена заключенными Анджей Почобут вышел на свободу после пяти лет, проведенных в белорусской тюрьме.

