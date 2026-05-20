Анджей Почобут принял назначение в Полонийный совет при спикере Сената Польши
- 20.05.2026, 20:41
Бывший узник режима Лукашенко заявил, что для него это большая честь.
Бывший узник режима Лукашенко и активист польского меньшинства в Беларуси Анджей Почобут принял назначение в Полонийный консультативный совет при спикере Сената Польши. Малгожата Кидава-Блоньска включила его в состав совета еще в 2024 году, когда он находился в заключении.
Анджей Почобут, выступая в Сенате, заявил, что для него это большая честь и что он чувствует себя здесь, как среди друзей.
«Об этом назначении я узнал, когда пребывал в заключении. Я был очень благодарен, и я понимал, что это означает — что Сенат обо мне не запоминает, точно так же, как в течении десятилетий он не забывал о поляках в Беларуси и во всем мире. На протяжении всего своего существования Сенат всегда питал любовь к полякам за границей», — сказал Анджей Почобут.
Анджей Почобут также подчеркнул, что Союз поляков в Беларуси, несмотря на его запрет, продолжает действовать.
Напомним, 28 апреля в результате обмена заключенными Анджей Почобут вышел на свободу после пяти лет, проведенных в белорусской тюрьме.