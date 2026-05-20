Bloomberg узнал о давлении США на Киев из-за белорусских удобрений 3 20.05.2026, 20:14

США призывают Украину ослабить ограничения.

США оказывают давление на украинские власти с целью добиться их помощи в ослаблении ограничений Евросоюза на транзит калийных удобрений из Беларуси. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в Вашингтоне считают, что снятие европейских барьеров поспособствует некоторому дистанцированию Минска от Москвы. Кроме того администрация президента США Дональда Трампа стремится восстановить связи с диктатором Александром Лукашенко.

Как утверждают источники, ограничения ЕС делают какое-либо ослабление связей Беларуси и России невозможным, поскольку Минск не может использовать для экспорта побережье Балтийского моря на территории европейских стран и вынужден полагаться исключительно на российские порты и железные дороги.

При этом, уточняют собеседники агентства, Вашингтон предупредил белорусские власти, что любые возможные отмены рестрикций в результате американских усилий не означают, что США одобряют какое-либо «содействие» Минска России в войне в Украине или аресты по делам об экстремизме, и что санкции могут быть восстановлены в любой момент.

Bloomberg также добавляет, что на прошлой неделе литовский министр иностранных дел Кестутис Будрис заявлял в ходе закрытого заседания правящей партии, что Литва и другие страны региона начинают ощущать давление со стороны США в вопросе транзита белорусских калийных удобрений.

В то же время, отмечают источники, на данный момент нет никаких признаков того, что ЕС собирается ослабить свои ограничения в отношении Беларуси.

