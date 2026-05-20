20 мая 2026, среда, 21:16
На белорусском полигоне отработали применение ядерного оружия

4
  20.05.2026, 19:58
  • 1,068
Фото с сайта from-ua.com

Об этом сообщило Министерство обороны страны.

В рамках учений, посвященных применению и обеспечению ядерного оружия, одно из ракетных подразделений Беларуси заняло заранее назначенный район и отработало действия по его охране, обороне и обеспечению, сообщило Министерство обороны.

Согласно сообщению, расчеты провели подготовку к получению «специальных боеприпасов» для оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» и их загрузке на носители. После этого ракеты были перемещены в другой район с соблюдением маскировки, где подразделение имитировало ракетные пуски по условным целям.

Также в учениях участвовала авиация: экипажи провели учебно-боевые вылеты, отработали условное применение авиационных средств поражения и вернулись на базы после выполнения задач.

С российской стороны в рамках совместных учений отрабатывались действия по приведению частей, связанных с ядерным оружием, в высшие степени боевой готовности.

