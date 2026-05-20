Ученых удивило то, кем оказался «древнейший житель» Британии 20.05.2026, 21:49

В Северной Британии нашли останки девочки, жившей 11 тысяч лет назад.

Археологи идентифицировали самые древние человеческие останки, найденные на севере Британии. Они принадлежали девочке, жившей около 11 тысяч лет назад — вскоре после окончания последнего ледникового периода. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Prehistoric Society (PPS).

Останки обнаружили в пещере Хининг-Вуд-Боун-Кейв в графстве Камбрия во время раскопок, которые проводил местный археолог-самоучка Мартин Стейблс. Находка стала одним из самых убедительных свидетельств мезолитических захоронений в северной части Британии.

Спустя три года международная группа ученых под руководством специалистов из University of Lancashire смогла извлечь ДНК из останков. Анализ показал, что ребенок был девочкой и умер в возрасте примерно от 2,5 до 3,5 лет.

По словам руководителя исследования Рика Петерсона, это первый случай, когда ученым удалось так точно определить пол и возраст ребенка столь глубокой древности.

Исследователи считают захоронение третьим по древности мезолитическим погребением в северо-западной Европе. Оно также относится к самым ранним следам присутствия человека в Британии после отступления ледников.

Дополнительные находки подтвердили, что пещера использовалась именно как место захоронения. Археологи обнаружили украшения возрастом около 11 тысяч лет: бусины и зуб оленя с просверленным отверстием.

Ученые отмечают, что у современных обществ охотников-собирателей пещеры нередко воспринимаются как «вход в мир духов», и это может объяснять их использование для погребений в раннем мезолите Северной Европы.

Девочку назвали «Оссик Ласс» («девочка из Урсвика») — по местному диалектному названию деревни Грейт-Урсвик, рядом с которой находится пещера.

Исследование также показало, что в пещере были намеренно похоронены как минимум восемь человек в разные эпохи. Самые поздние захоронения относятся к раннему бронзовому веку около 4 тысяч лет назад, другие — к неолиту возрастом примерно 5,5 тысячи лет.

Подобные находки крайне редки для северной Британии: ледники сильно изменили ландшафт региона и уничтожили многие следы древних поселений. До этого древнейшими человеческими останками на севере страны считалось захоронение возрастом около 10 тысяч лет, найденное в пещере Кентс-Бэнк в 2013 году.

