В Великобритании извинились за смягчение санкций против РФ
- 21.05.2026, 1:12
Министр торговли Великобритании признал, что решение было реализовано «неуклюже».
Правительство Великобритании раскритиковали после решения ослабить часть санкций в отношении российской нефти. Как сообщает Bloomberg, министр торговли Крис Брайант признал, что решение было реализовано «неуклюже».
Речь идет о лицензии, которая смягчает ограничения на авиационное топливо, произведенное из российской нефти преимущественно в Индии и Турции.
Брайант подчеркнул, что действия правительства были «неуклюжими» и привели к неправильному пониманию целей решения. Он отметил, что ответственность за это лежит на нем, и извинился перед парламентом.
По словам министра, правительство прекратит действие лицензии «при первой возможности «.
Объявление о решении опубликовали на сайте без отдельного объяснения, после чего премьер-министр Кир Стармер подвергся критике в парламенте.
Лидер консерваторов Кэми Бадено обвинила правительство в фактической покупке «грязной российской нефти», заявив, что эти средства могут финансировать войну против Украины.
Стармер в ответ заявил, что Лондон продолжает усиливать давление на Россию в рамках нового санкционного пакета.
Ослабление санкций объясняют резким ростом цен на топливо на фоне войны в Иране, которая повлияла на работу нефтеперерабатывающих заводов в регионе.
Стоимость топлива привела к новому витку повышения стоимости жизни в Великобритании. Правительство страны пытается с этим бороться путем сдерживания инфляции и обеспечения доступности энергии.