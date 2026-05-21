21 мая 2026, четверг, 2:12
В Великобритании извинились за смягчение санкций против РФ

  • 21.05.2026, 1:12
Министр торговли Великобритании признал, что решение было реализовано «неуклюже».

Правительство Великобритании раскритиковали после решения ослабить часть санкций в отношении российской нефти. Как сообщает Bloomberg, министр торговли Крис Брайант признал, что решение было реализовано «неуклюже».

Речь идет о лицензии, которая смягчает ограничения на авиационное топливо, произведенное из российской нефти преимущественно в Индии и Турции.

Брайант подчеркнул, что действия правительства были «неуклюжими» и привели к неправильному пониманию целей решения. Он отметил, что ответственность за это лежит на нем, и извинился перед парламентом.

По словам министра, правительство прекратит действие лицензии «при первой возможности «.

Объявление о решении опубликовали на сайте без отдельного объяснения, после чего премьер-министр Кир Стармер подвергся критике в парламенте.

Лидер консерваторов Кэми Бадено обвинила правительство в фактической покупке «грязной российской нефти», заявив, что эти средства могут финансировать войну против Украины.

Стармер в ответ заявил, что Лондон продолжает усиливать давление на Россию в рамках нового санкционного пакета.

Ослабление санкций объясняют резким ростом цен на топливо на фоне войны в Иране, которая повлияла на работу нефтеперерабатывающих заводов в регионе.

Стоимость топлива привела к новому витку повышения стоимости жизни в Великобритании. Правительство страны пытается с этим бороться путем сдерживания инфляции и обеспечения доступности энергии.

