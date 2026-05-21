Украинские военные протестировали запуск американского дрона-камикадзе Hornet с воздушного шара
- 21.05.2026, 4:14
Видео.
Украинские военные провели испытания запуска американского дрона-камикадзе Hornet с использованием воздушного шара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэростат переместил беспилотник на расстояние 42 километра, после чего был осуществлен его сброс с высоты 8 километров.
Украинские защитники отмечают, что такая концепция позволяет увеличить радиус действия БПЛА в 1,5–2 раза и расширяет возможности применения ударных беспилотников.
«Падение БПЛА с большой высоты позволяет планировать, сохраняя заряд батареи и обеспечивая большую дальность полета «, — отмечается в опубликованном видео.
Дрон Hornet является разработкой американской компании Swift Beat, владельцем которой является бывший руководитель Google Эрик Шмидт.
Это аппарат самолетного типа, предназначенный для поражения живой силы и военной техники на большом расстоянии.
К главным особенностям разработки относится широкая интеграция элементов ИИ. По оценкам, дрон способен преодолевать расстояние 100–150 километров и нести боевую часть массой до 5 килограммов.
В настоящее время украинские военные уже используют эти беспилотники для поражения логистики врага на временно оккупированных территориях.