Бывший австрийский разведчик получил срок за шпионаж в пользу России 21.05.2026, 3:31

Эгисто Отт

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Эгисто Отта приговорили к четырем годам и одному месяцу тюремного заключения.

Австрийский суд признал бывшего сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) Эгисто Отта виновным в шпионаже в пользу России. Он помогал Москве преследовать оппонентов и продавал государственные ноутбуки и телефоны по указанию предполагаемого российского агента Яна Марсалека, сообщает Reuters.

63-летний Отт не признал вину и с начала разбирательств настаивал на своей невиновности. Однако суд счел его виновным в шпионаже, за который предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, а также в злоупотреблении служебным положением, взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Экс-разведчика приговорили к четырем годам и одному месяцу тюремного заключения. По данным агентства, дело Отта стало крупнейшим в Австрии с 2020 года, когда за многолетнюю работу на Москву был осужден отставной полковник армии.

Ранее Австрийская вещательная корпорация сообщила, что, согласно обвинительному заключению, в период с 2015 по 2020 год Отт незаконно собирал через служебные базы данных конфиденциальную информацию о местонахождении людей, номерных знаках транспортных средств и их передвижении. Часть собранной информации бывший сотрудник BVT передавал российским спецслужбам за вознаграждение, считает следствие.

Эгисто Отт находился под следствием по делу о шпионаже с 2017 года. В 2021 году полицейского поместили под стражу, затем освободили. В 2024-м он был арестован повторно и снова освобожден, так как судьи Высшего кассационного суда Вены не нашли угрозы совершения преступлений с его стороны, которая «оправдывала бы досудебное содержание под стражей».

