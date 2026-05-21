ЦБ РФ сообщил о сильнейшем за четверть века сокращении золотого запаса России 21.05.2026, 2:01

Золотой запас РФ сократился четвертый месяц подряд.

Золотой запас России в апреле 2026 года сократился четвертый месяц подряд, отчитался в среду ЦБ РФ.

По состоянию на 1 мая в ЗВР России находилось 73,9 млн унций золотых слитков. За месяц этот объем сократился на 200 тысяч унций, а с начала года — на 900 тысяч. В результате общий объем золота на балансе Центробанка опустился до минимума с марта 2022 года, передает The Moscow Times.

В пересчете на тонны золотой запас ЦБ за январь-апрель потерял 27,9 тонны золота. И это стало рекордным снижением с 2002 года, следует из данных Всемирного совета по золоту: тогда за один месяц (май-2002) объем золота у ЦБ сократился разом на 41,5 тонны.

В последующие два с лишним десятилетия ЦБ в основном закупал золото, часто сотнями тонн в год, и ни разу не сокращал золотой запас более чем на 100 тысяч унций (3,1 тонны) за месяц — главным образом для чеканки монет. Единственным исключением стал июль 2005 года, когда с баланса ЦБ ушло 7,7 тонны золота. Однако распродажа 2026 года превысила этот рекорд в 3,5 раза.

ЦБ распродает золото в рамках «зеркалирования» операций с активами Фонда национального благосостояния (они входят в состав золотовалютных резервов страны). И у регулятора есть две ключевые причины подобных операций, указывает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова: «Прежде всего, это покрытие бюджетного дефицита, который к концу марта достиг 4,6 трлн рублей. Без частичной компенсации со стороны ЦБ при скромных нефтегазовых доходах начала года показатель мог бы превысить 5 трлн рублей».

«Кроме того, продажа золота могла быть направлена на формирование запаса иностранной валюты — ее дефицит возник из‑за слабого экспортного дохода в начале года. Драгметалл обменивался на юани», — указывает Мильчакова.

Российские власти с 2022 года активно распродавали валюту и золото из ФНБ, чтобы наполнить бюджет, военные расходы которого установили максимум с советских времен. Однако операции с золотом до недавнего времени были виртуальными: правительство продавало драгметалл не на рынке, а Центробанку, де-факто перекладывая золотой запас «из кармана в карман». В результате слитки оставались в составе золотых резервов страны, которые превышают 2 тысячи тонн и являются пятыми по размеру в мире.

С начала 2026 года ситуация изменилась: ЦБ начал стал проводить реальные операции по продаже физического золота, как это уже делается с китайскими юанями из ФНБ.

Судя по всему, это связано с тем, что ЦБ не хочет «прожигать» все оставшиеся резервы в юанях, писали экономисты Александра Прокопенко и Александр Коляндр. Юани — последняя доступная Центробанку валюта для операций на рынке и влияния на курс рубля, а сколько ее осталось в ЗВР, доподлинно неизвестно: ЦБ засекретил статистику по структуре резервов после того, как попал под санкций, а $300 млрд его активов на Западе оказались заморожены.

