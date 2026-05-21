21 мая 2026, четверг, 8:27
Украина дронами разгромила элитный центр подготовки пилотов РФ

  • 21.05.2026, 7:57
Стали известны подробности операции «Снег Ахмата».

Силы беспилотных систем Украины в координации с СБУ в ночь на 20 мая провели операцию «Снег Ахмата», в рамках которой был уничтожен важный объект российской армии, расположенный во временно оккупированном Снежном на Донетчине.

Речь идет об объекте, где осуществлялась подготовка пилотов беспилотников, а также производство боеприпасов и комплектующих для БПЛА. Кадры операции СБС опубликовали на своем YouTube-канале.

В результате удара поражены производственные и ремонтные помещения объекта, где находились четыре бронеавтомобиля «Тигр», доставленные для ремонта. Все техника была уничтожена.

Кроме того, в результате атаки был ликвидирован начальник объекта – подполковник с позывным «Бурый», а общие безвозвратные потери личного состава оккупантов составили не менее 65 человек. Речь идет о курсантах-спецназовцах 78-го полка спецназначения «Север Ахмат».

Помимо техники и личного состава, на объекте были уничтожены боеприпасы и элементы, предназначенные для производства беспилотных систем. В видеоролике показаны не только кадры, снятые украинскими беспилотниками в момент атаки, но и кадры последствий ударов, снятые местными жителями, которые доказывают, что объект оккупантов был полностью уничтожен.

В СБС отметили, что поражение подобных объектов снижает возможности российской армии по подготовке экипажей БПЛА, ремонту бронетехники и обеспечению подразделений на линии фронта. Украинские военные добавили, что на сегодняшний день таких центров подготовки у оккупантов осталось всего два.

Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима — Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны — Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось — Виктор Таран