Украинцы начали массово возвращаться из-за границы домой 5 21.05.2026, 8:40

Это вывело Украину на первое место в мире по балансу миграции.

За прошлый год домой вернулись около 1,7 млн украинских беженцев, что вывело Украину на первое место в мире по балансу миграции. Такие подсчеты сделали журналисты Business Insider на основе данных Всемирного банка и Фонда народонаселения ООН за 2025 год.

При составлении рейтинга журналисты расставляли страны не по общему количеству мигрантов, а по их доле относительно совокупного населения страны. При этом учитывались постоянные жители, независимо от гражданства.

Таким образом, Украина оказалась на первом месте, увеличив свое население за прошлый год примерно на 1,7 миллиона человек, что составило 4,4% ее населения.

Основной причиной прироста называют возвращение части беженцев, выехавших в первые годы войны.

При этом журналисты Business Insider, очевидно, пользовались несколько устаревшими данными, поскольку указывают, что совокупное население Украины составляет 39 миллионов человек, а это соответствует либо показателям до полномасштабного вторжения, либо численности населения всей территории Украины, включая оккупированные части.

Кроме того, в первую пятерку стран с наибольшим количеством иммигрантов по отношению к текущему населению вошли:

Оман – плюс 2,1% населения;

Сирия – 1,6%;

ОАЭ – 1,4%;

Сейшельские острова – 1,2%.

А вот на противоположном конце списка оказались страны, которые из-за миграции потеряли больше людей, чем приобрели.

Так, например, Польша потеряла из-за эмиграции эквивалент 0,9% своего населения в 2025 году. Кроме того, из таких стран, как Литва, Армения, Молдова, Эстония, Чехия и других, уезжает больше людей, чем приезжает. Наибольшие потери населения именно из-за миграции в прошлом году понесла Иордания – минус 2,6% ее населения.

