Генсек НАТО пообещал России разрушительный ответ 21.05.2026, 8:48

Марк Рютте

Фото: Getty Images

В случае применения ядерного оружия.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег Россию от нанесения ядерного удара по Украине. «Они знают: если это произойдет, реакция [Альянса] будет разрушительной», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности применения президентом РФ Владимиром Путиным такого оружия в продолжающейся пятый год войне.

Рютте также добавил, что НАТО внимательно следит за ядерными учениями России, которые стартовали 19 мая. В трехдневных маневрах участвуют более 64 тыс. военнослужащих и свыше 7,8 тыс. единиц техники, включая атомные подводные лодки, ракетные комплексы и стратегическую авиацию.

Это крупнейшие учения подобного рода в новейшей истории страны. Минобороны России называло их целью подготовку к применению ядерных сил «в условиях угрозы агрессии». После заявления Рютте ведомство опубликовало видеоролик с комментарием: «Учения ядерных сил набирают обороты».

С начала войны Путин неоднократно прибегал к ядерному шантажу, в том числе пытаясь заставить союзников Украины отказаться от ее поддержки. В целом российское руководство регулярно использует заявления о стратегических вооружениях в контексте противостояния с Западом и для смещения фокуса с внутренних проблем. В очередной раз эта тема была поднята после празднования Дня победы 9 мая, когда Кремлю пришлось отменить традиционный парад военной техники в Москве из-за угрозы атак беспилотников.

На этом фоне власти провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и запустили масштабную кампанию по пиару этого события. Путин назвал ракету «самой мощной в мире», утверждая, что она способна бить на расстояние до 35 тысяч км, зампред Совбеза Дмитрий Медведев «поздравил» с пуском «западных друзей», а российская пропаганда более суток непрерывно включала «Сармат» в свои программы. Несмотря на это, реакции от президента США Дональда Трампа и европейских лидеров не последовало.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), начавшиеся после провала раскрутки «Сармата» ядерные учения также используются Путиным для демонстрации мощи союзникам Украины и отвлечения внимания от нарастающих проблем России на фронте.

В отличие от традиционных ежегодных учений «Гром», которые с 2022 года проводятся осенью, нынешние маневры заранее не анонсировались. Ранее аналогичные внезапные проверки с упором на тактическое ядерное оружие проводились летом 2024 года. Как считают в ISW, тогда Россия пыталась повлиять на решение о поставках дальнобойного оружия Украине.

Параллельно Москва усилила угрозы в адрес НАТО. 19 мая замглавы МИД Сергей Рябков обвинил Альянс в провоцировании ядерной напряженности, заявил об опасности «лобовой сшибки» блока с Россией и предупредил о «катастрофических последствиях» такого сценария.

