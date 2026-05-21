Глава МИД Литвы: Москва и Минск несут ответственность за нарушения нашего воздушного пространства
- 21.05.2026, 8:56
Кястутис Будрис прокомментировал инцидент с дроном возле границы.
Москва и Минск несут ответственность за нарушения воздушного пространства Литвы. Так инцидент с дроном возле границы страны прокомментировал глава литовского МИД Кястутис Будрис.
«Еще один дрон. Еще одна воздушная тревога в странах Балтии. На этот раз — у границы Литвы с Беларусью. Была задействована миссия НАТО Baltic Air Policing. Эти инциденты с дронами не происходят изолированно. Растущая волна нарушений с использованием дронов в странах Балтии — прямое следствие войны России против Украины и соучастия в ней Беларуси. Москва и Минск несут ответственность за нарушения нашего воздушного пространства и угрозы безопасности гражданского населения», — написал Бурдис в соцсети X.
Глава МИД отметил, что Россия тем временем продолжает свою информационную кампанию, ложно обвиняя страны Балтии в содействии ударам дронов по России.
«Литва никогда не позволяла использовать свою территорию или воздушное пространство для таких атак», — заявил Будрис.
Дипломат добавил, что ответ НАТО и ЕС не может оставаться символическим. Необходимо усилить соответствующие возможности НАТО, создать специальный инструмент ЕС для устойчивости восточного фланга и усилить защиту критической инфраструктуры ЕС, а также меры по противодействию пропагандистским нарративам Кремля.
Напомним, жители Литвы утром 20 мая получили предупреждение «об угрозе с воздуха» из-за зафиксированного на территории Беларуси беспилотника. В Вильнюсе отметили, что предупредили их о дроне Вооруженные силы Беларуси.
В Эстонию дрон залетел 19 мая, его сбили. В Минобороны страны считают, что это, вероятнее всего, был украинский беспилотник, направлявшийся к целям в России. В Латвии два беспилотника, которые залетели со стороны России, упали 7 мая.