В Украине испытали секретное оружие против «Шахедов» 21.05.2026, 8:32

1,046

Фото: Celebra Tech

Новейшая разработка сжигает вражеские беспилотники за считанные секунды.

Украинские специалисты создали инновационную лазерную систему на базе ИИ, способную эффективно уничтожать российские Shahed. Новейшее оружие поможет решить критическую проблему колоссального дисбаланса стоимости между ракетами ПВО и дешевыми вражескими БПЛА, пишет 19FortyFive.

Отечественная компания Celebra Tech разработала противодроновую лазерную систему под названием Trident («Тризуб»). Разработчики утверждают, что она включает AI-ориентированное определение и отслеживание целей, которое работает параллельно с интегрированным радаром и модулем командования и управления.

По сообщениям, этот комплекс на базе искусственного интеллекта способен прожечь дыру в дроне Shahed с расстояния более трех миль за считанные секунды.

Новая лазерная система должна кардинально изменить ситуацию с защитой неба и экономией дорогостоящих ракет. Как отметили аналитики издания, трагическая разница в ранние периоды войны заключалась в использовании «ракет ПВО стоимостью 5 миллионов долларов для сбивания дронов стоимостью 20 000 долларов». По мнению экспертов, такой дисбаланс затрат был абсолютно неустойчивым для обороны страны.

Лазер системы «Тризуб», установленный на прицепе, прожигает броню за 3–4 секунды. По имеющейся информации, система уже была успешно протестирована против целей диаметром от 17 до 33 см. В частности, лазер доказал свою эффективность против электронных и оптических систем наведения, а также конструктивных элементов, таких как поверхности крыльев.

В настоящее время система «Тризуб» приближается к начальной оперативной готовности. В то же время многие технические детали разработки, в частности точная мощность лазера, емкость батареи и специфика системы охлаждения, пока остаются тайной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com