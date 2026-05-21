Путину в Пекине пришлось слушать «Лебединое озеро»8
- 21.05.2026, 8:24
Намек?
В Китае во время приема в честь визита российского диктатора Владимира Путина гостей развлекали классической музыкой, в том числе «Танцем маленьких лебедей» Петра Чайковского, который считается символом переломных моментов в советской истории.
В социальных сетях до сих пор спорят о том, специально или нет Си Цзиньпин включил для Путина самый знаменитый фрагмент из балета «Лебединое озеро».
Дело в том, что во времена СССР, преемником которого считает себя современная Россия, по телевизору всегда показывали «Танец маленьких лебедей», когда происходило какое-нибудь трагическое событие или был переломный момент в истории.
«Танец маленьких лебедей» показывали по советскому телевидению в ноябре 1982 года, когда умер Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Этот же фрагмент показывали и в августе 1991 года во время путча ГКЧП, когда консервативная часть высшего руководства СССР попыталась отстранить от власти президента Михаила Горбачева.
Во время визита Путина в Пекин, который состоялся 19-20 мая, Россия и Китай подписали около 40 документов о сотрудничестве, но ни один из них не касался нефтегазового сотрудничества. Например, Путин снова не смог добиться строительства газопровода «Сила Сибири 2».