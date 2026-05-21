Провальный визит Путина к Си Цзиньпину отправил в нокдаун «Газпром» 21.05.2026, 9:09

И весь российский рынок.

Провальный визит российского диктатора Владимира Путина к китайскому лидеру Си Цзиньпину, в ходе которого ему вновь не удалось договариться о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2», резко обрушил акции «Газпрома».

К вечеру среды бумаги «Газпрома» на Московской бирже снизились на 3,5%, до 119,06 рубля за акцию, пишет The Moscow Times.

Компания стала главным аутсайдером среди крупнейших российских эмитентов. За один день рыночная капитализация холдинга сократилась примерно на 100 млрд рублей, а с начала поездки Путина в Пекин потери превысили 120 млрд рублей.

Аналитики отмечают, что инвесторы ждали конкретики относительно «Силы Сибири – 2», однако никакая определенность по этому вопросу не появилась.

Проект нового трубопровода рассматривается как критически важный для «Газпрома» после потери значительной части европейского рынка. На фоне разочарования инвесторов почти на 6% снизились акции Трубной металлургической компании, которую рынок рассматривал как одного из потенциальных поставщиков труб большого диаметра для строительства газопровода.

В целом под давлением оказался весь российский рынок. Так, индекс Мосбиржи снизился на 1%, акции «Роснефти» потеряли около 2%, бумаги «Газпром нефть» снизились на 1,5%, акции «Новатэк» упали на 1,3%.

Аналитики Bloomberg отмечают, что по итогам визита Москва и Пекин подписали около 40 документов, однако ни один из них не касался нефтегазового сотрудничества.

В официальных материалах также отсутствовали упоминания о «Силе Сибири – 2». По мнению обозревателей, партнерство России и Китая хоть важно для обеих стран, в частности в области торговли, однако имеет свои пределы.

Эксперты также акцентируют внимание на том, что Москва в рамках этого партнерства все чаще выступает в роли младшего партнера.

Аналогичного мнения придерживается и издание The Washington Post, которое называет Путина младшим партнером в его отношениях с Си Цзиньпином.

Издание Die Zeit также отмечает, что в российско-китайских отношениях теперь фактически все зависит от Пекина. Складывается впечатление, что РФ нужна КНР для того, чтобы продемонстрировать, где сейчас находится новый центр силы.

Путин же после переговоров с китайским лидером заявил о готовности России обеспечивать бесперебойные поставки нефти, газа и СПГ в Китай. Он утверждает, что между странами сложилась устойчивая система взаимной торговли, которая «защищена от внешнего влияния и негативных тенденций».

