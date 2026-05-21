Минобороны РФ: В Беларусь доставили ядерные боеприпасы для ракетного комплекса «Искандер-М» 4 21.05.2026, 9:36

иллюстративное фото Reuters

В рамках «учений ядерных сил».

В рамках ядерных учений в полевые пункты ракетной бригады в Беларуси доставили ядерные боеприпасы для ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом заявили в российском Минобороны, пишет ТАСС.

«В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Беларуси. Личным составом ракетного соединения Беларуси выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков», — заявили в ведомстве.

Напомним, в Минобороны Беларуси утром 18 мая заявили, что в стране стартовала «тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения». Во время учений планируется «отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению».

Россия также с 19 по 21 мая проводит учения по подготовке и применению ядерных сил «в условиях угрозы агрессии».

