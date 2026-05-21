21 мая 2026, четверг, 9:56
Дроны ударили по Сызранскому НПЗ в Самарской области России

3
  21.05.2026, 9:27
  • 1,174
Вспыхнул масштабный пожар.

Город Сызрань Самарской области России ночью и утром в четверг, 21 мая, атаковали дроны, возник пожар, пишет Telegram-канал Astra.

Местные жители сообщают о дыме над городом.

В Сети пишут о вероятной атаке БпЛА на местный нефтеперерабатывающий завод. По данным Exilenova+, горит, вероятно, одна из установок переработки нефти на Сызранском НПЗ. Над городом поднимается густой черный дым.

Сызранский НПЗ в Самарской области РФ объемом переработки от 7 до 8,9 млн тонн нефти ежегодно привлечен к обеспечению вооруженных сил страны-агрессора. Силы обороны уже неоднократно поражали завод — в частности, в декабре 2025-го. После одной из атак в конце прошлого года Сызранский НПЗ приостанавливал работу.

Также о взрывах в Сызрани сообщалось в апреле 2026-го.

