Дроны ударили по Сызранскому НПЗ в Самарской области России 3 21.05.2026, 9:27

1,174

Вспыхнул масштабный пожар.

Город Сызрань Самарской области России ночью и утром в четверг, 21 мая, атаковали дроны, возник пожар, пишет Telegram-канал Astra.

Местные жители сообщают о дыме над городом.

В Сети пишут о вероятной атаке БпЛА на местный нефтеперерабатывающий завод. По данным Exilenova+, горит, вероятно, одна из установок переработки нефти на Сызранском НПЗ. Над городом поднимается густой черный дым.

Сызранский НПЗ в Самарской области РФ объемом переработки от 7 до 8,9 млн тонн нефти ежегодно привлечен к обеспечению вооруженных сил страны-агрессора. Силы обороны уже неоднократно поражали завод — в частности, в декабре 2025-го. После одной из атак в конце прошлого года Сызранский НПЗ приостанавливал работу.

Также о взрывах в Сызрани сообщалось в апреле 2026-го.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com