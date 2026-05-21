Советник президента Украины напомнил о «туповатой» привычке Лукашенко 2 21.05.2026, 19:22

Дмитрий Литвин

Офис президента Украины жестко ответил на заявление диктатора о готовности встретиться с Зеленским.

В офисе президента Украины отреагировали на очередные заявления Александра Лукашенко о готовности встретиться с Владимиром Зеленским, если тот хочет «посоветоваться».

Об этом в комментарии журналистам заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает «Европейскую правду».

Комментируя слова белорусского диктатора, Литвин напомнил о его хронической лжи и выдумках.

«Еще с 22-го года всем очевидно, что слова этого господина ничего не значат, поэтому следим за его действиями. Лукашенко имеет привычку немного туповато придумывать постфактум, откуда на него «готовилось нападении», так о чем тут говорить. Президент сегодня был в Славутиче, общался с громадами, в частности, по таким вопросам», — отметил советник Зеленского.

