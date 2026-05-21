Рубио: Есть хорошие сигналы близости сделки с Ираном 5 21.05.2026, 21:06

Марко Рубио

Однако любое соглашение будет «невозможным», если Тегеран будет взимать плату за проход через Ормузский пролив.

Есть позитивные сигналы о том, что соглашение между США и Ираном о прекращении войны уже близко, заявил госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит Sky News. Однако он отметил, что «не хочет быть чрезмерно оптимистичным».

Рубио подчеркнул, что любое соглашение будет «невозможным», если Тегеран будет взимать плату за проход через Ормузский пролив. Подобные попытки он назвал «абсолютно незаконными».

«Никто в мире не поддерживает систему взимания платы за проход. Этого не может быть. Это было бы неприемлемо», — предупредил глава Госдепартамента.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com