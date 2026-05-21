закрыть
21 мая 2026, четверг, 22:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп выступил против платы за проход через Ормузский пролив

2
  • 21.05.2026, 20:52
Трамп выступил против платы за проход через Ормузский пролив

Президент США заявил, что это международный водный путь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выступает против взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив.

«Мы хотим, чтобы он был открыт <...> Мы не хотим, чтобы была плата за проход. Это международный водный путь», — сказал Трамп на брифинге, трансляцию вел телеканал CNBC.

Американский лидер также заявил, что суда не заходят в Иран и не покидают его без одобрения США. По словам Трампа, из-за этого Тегеран ежедневно теряет до $500 млн.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран