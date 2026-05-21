Трамп выступил против платы за проход через Ормузский пролив 2 21.05.2026, 20:52

Президент США заявил, что это международный водный путь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выступает против взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив.

«Мы хотим, чтобы он был открыт <...> Мы не хотим, чтобы была плата за проход. Это международный водный путь», — сказал Трамп на брифинге, трансляцию вел телеканал CNBC.

Американский лидер также заявил, что суда не заходят в Иран и не покидают его без одобрения США. По словам Трампа, из-за этого Тегеран ежедневно теряет до $500 млн.

