Сын российского Z-фигуриста Плющенко будет выступать за Азербайджан 3 21.05.2026, 21:22

1,302

Сын российского Z-фигуриста Плющенко, Александр

Ранее двукратный олимпийский чемпион публично клеймил «сменщиков» спортивного гражданства.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, известный своей активной поддержкой войны против Украины, сменил спортивное гражданство своему 13-летнему сыну Александру. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Плющенко-старшего, юный фигурист на пять лет получил право выступать за Азербайджан. «В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин», — пояснил отец, выразив надежду на сотрудничество двух стран в развитии фигурного катания.

Сам Александр (известный в соцсетях как Гном Гномыч) заявил, что «был и остается русским», а на международной арене ему хотелось бы «достойно представлять наши две страны». «Верю, что Россия и Азербайджан будут мощно развивать зимние виды спорта. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись», — сказал он.

Российские фигуристы после вторжения в Украину не допускаются до чемпионатов мира и Европы — выступать на международной арене могут только сменившие спортивное гражданство. При этом у самого Александра, по данным «РИА Новости», не было места в российской сборной из-за огромного количества конкурентов с четвертными прыжками, тогда как он ограничивается лишь «стабилизацией тройных». На чемпионате России 2025 года он занял 18-е место из 23 участников.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова не увидела в решении Плющенко потери: «Не говорите ерунду. Какая это может быть потеря?».

При этом ранее сам Евгений Плющенко публично клеймил «сменщиков» спортивного гражданства. «Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, от наших земель…», — говорил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com