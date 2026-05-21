21 мая 2026, четверг, 22:09
Белый дом отложил подписание указа Трампа о проверке ИИ перед выпуском

  • 21.05.2026, 21:52
Подписание указа переносилось уже несколько раз.

Белый дом отложил запланированную на четверг церемонию подписания нового указа президента США Дональда Трампа о создании добровольной процедуры проверки моделей искусственного интеллекта перед их выпуском. Об этом Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Ранее о переносе мероприятия сообщил Axios со ссылкой на внутреннюю записку администрации.

По данным Reuters, указ предусматривает создание добровольной системы взаимодействия между разработчиками ИИ и американскими властями. Предполагалось, что компании смогут уведомлять правительство о публичном выпуске определенных моделей искусственного интеллекта.

Причины переноса церемонии не уточняются.

По данным CNN, подписание указа уже несколько раз переносилось.

Проект указа, по данным источников, разделен на блоки, посвященные кибербезопасности и «пограничным моделям», для которых может вводиться добровольный предварительный доступ правительства к разработкам (за 90 дней до релиза).

В обсуждении инициативы участвуют крупные разработчики ИИ, включая OpenAI и Anthropic, которые уже предоставляют ограниченный ранний доступ к своим моделям для задач кибербезопасности.

