Белорус разделся догола, чтобы пройти таможенный осмотр

Белорус разделся догола, чтобы пройти таможенный осмотр1
- 21.05.2026, 22:22
Мужчина обеспечил проверяющим незабываемый вечер.
Белорус в Ошмянском районе был не в настроении, и поэтому очень бурно отреагировал на простую процедуру, сообщает приближенный к силовикам Telegram-канал ОС Exclusive.
Инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный Лог». Мужчину 59 лет пригласили для прохождения личного досмотра.
Однако самому белорусу такой подход не очень понравился, и он воспринял требование слишком буквально. Поэтому во время процедуры полностью обнажился перед таможенниками.
Сотрудник ведомства на видео немного смутился, а мужчина несколько секунд покрутился и надел штаны. Правда на этом история не закончилась.
Таможенники такого рвения не оценили и вызвали милицию. Итог простой – мужчине грозит уголовное дело за хулиганство. Как выяснилось, ранее он уже имел проблемы с законом.