Белорус разделся догола, чтобы пройти таможенный осмотр 1 21.05.2026, 22:22

4,200

Мужчина обеспечил проверяющим незабываемый вечер.

Белорус в Ошмянском районе был не в настроении, и поэтому очень бурно отреагировал на простую процедуру, сообщает приближенный к силовикам Telegram-канал ОС Exclusive.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный Лог». Мужчину 59 лет пригласили для прохождения личного досмотра.

Однако самому белорусу такой подход не очень понравился, и он воспринял требование слишком буквально. Поэтому во время процедуры полностью обнажился перед таможенниками.

Сотрудник ведомства на видео немного смутился, а мужчина несколько секунд покрутился и надел штаны. Правда на этом история не закончилась.

Таможенники такого рвения не оценили и вызвали милицию. Итог простой – мужчине грозит уголовное дело за хулиганство. Как выяснилось, ранее он уже имел проблемы с законом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com