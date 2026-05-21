  • 21.05.2026, 22:22
Белорус разделся догола, чтобы пройти таможенный осмотр

Мужчина обеспечил проверяющим незабываемый вечер.

Белорус в Ошмянском районе был не в настроении, и поэтому очень бурно отреагировал на простую процедуру, сообщает приближенный к силовикам Telegram-канал ОС Exclusive.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный Лог». Мужчину 59 лет пригласили для прохождения личного досмотра.

Однако самому белорусу такой подход не очень понравился, и он воспринял требование слишком буквально. Поэтому во время процедуры полностью обнажился перед таможенниками.

Сотрудник ведомства на видео немного смутился, а мужчина несколько секунд покрутился и надел штаны. Правда на этом история не закончилась.

Таможенники такого рвения не оценили и вызвали милицию. Итог простой – мужчине грозит уголовное дело за хулиганство. Как выяснилось, ранее он уже имел проблемы с законом.

