Кристофер Нолан признался, что не пользуется смартфоном и электронной почтой 1 21.05.2026, 22:08

1,328

Кристофер Нолан

Режиссер объяснил, почему.

Режиссер Кристофер Нолан признался в выпуске программы 60 Minutes, что до сих пор не пользуется смартфоном и не имеет адреса электронной почты.

Нолан рассказал, что получает много распечатанных писем, но они никогда не привлекали его как способ общения. Он также отметил, что без смартфона ему становится все труднее.

«Возвращение QR-кодов сильно усложнило жизнь. В поездках я ношу с собой раскладушку», — сказал кинематографист.

На вопрос, намеренно ли он «держит мир на расстоянии», режиссер ответил:

«Я просто живу так, как мы все раньше жили. Мне очень повезло не носить цифровые кандалы, но такова жизнь».

В той же передаче Нолан отметил, что новый его новый фильм «Одиссея», который повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны, делается «с широким размахом».

По словам режиссера, проект станет самой масштабной его картиной. Премьера состоится 17 июля 2026 года.

Десять фильмов Нолана собрали более $6,7 млрд по всему миру и получили в общей сложности 28 номинаций на «Оскар», победив в восьми из них.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com