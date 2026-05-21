Роман Костенко: Путин всеми силами давит на Лукашенко 21.05.2026, 22:24

1,798

Роман Костенко

Режим Лукашенко может быть вовлечен в войну против Украины.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV сравнил белорусского диктатора Александра Лукашенко, который пытается выйти из-под давления российского диктатора Владимира Путина и не вступить в войну, со змеей.

В эфире Radio NV Костенко отметил, что Путин давит на Беларусь, «как никогда».

«Сейчас он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) понимает, что ему очень тяжело, мы наносим ему серьезные потери и внутри страны, и на поле боя. Он пытается таким образом привлечь и Беларусь. Ему много для чего это нужно. В частности, чтобы замазать еще больше в этой войне, уже физически, именно режим Беларуси, который для нас сейчас является враждебным. Мы знаем, Путин сейчас всеми силами давит на [белорусского узурпатора Александра] Лукашенко, который пытается, как змея, выходить из-под этого давления, пытаясь не вступить в войну. Это согласно нашей информации», — рассказал нардеп.

Он добавил, что целью давления России является более конкретное, чем сейчас, вовлечение Беларуси в войну, но Лукашенко понимает, что для него это очень плохо, потому что белорусская армия не имеет опыта.

«Если наши дроны и ракеты сейчас долетают до Москвы, то Беларусь гораздо ближе, и он понимает, что ответ с нашей стороны будет очень жестким. Это также является его фактором сдерживания. Он пытается что-то рассказывать, привлекает Россию для проведения ядерных учений, сам участвует. Делают какой-то вид, где-то пытаются не допускать гражданских к границам. Но, еще раз говорю, пытается в это не лезть», — отметил Костенко.

Он подытожил, что белорусский режим является врагом Украины и союзником России, и Украине нужно исходить из того, что Беларусь может быть вовлечена в войну в другом виде, чем сейчас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com