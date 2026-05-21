Роман Костенко: Путин всеми силами давит на Лукашенко
- 21.05.2026, 22:24
Режим Лукашенко может быть вовлечен в войну против Украины.
Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV сравнил белорусского диктатора Александра Лукашенко, который пытается выйти из-под давления российского диктатора Владимира Путина и не вступить в войну, со змеей.
В эфире Radio NV Костенко отметил, что Путин давит на Беларусь, «как никогда».
«Сейчас он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) понимает, что ему очень тяжело, мы наносим ему серьезные потери и внутри страны, и на поле боя. Он пытается таким образом привлечь и Беларусь. Ему много для чего это нужно. В частности, чтобы замазать еще больше в этой войне, уже физически, именно режим Беларуси, который для нас сейчас является враждебным. Мы знаем, Путин сейчас всеми силами давит на [белорусского узурпатора Александра] Лукашенко, который пытается, как змея, выходить из-под этого давления, пытаясь не вступить в войну. Это согласно нашей информации», — рассказал нардеп.
Он добавил, что целью давления России является более конкретное, чем сейчас, вовлечение Беларуси в войну, но Лукашенко понимает, что для него это очень плохо, потому что белорусская армия не имеет опыта.
«Если наши дроны и ракеты сейчас долетают до Москвы, то Беларусь гораздо ближе, и он понимает, что ответ с нашей стороны будет очень жестким. Это также является его фактором сдерживания. Он пытается что-то рассказывать, привлекает Россию для проведения ядерных учений, сам участвует. Делают какой-то вид, где-то пытаются не допускать гражданских к границам. Но, еще раз говорю, пытается в это не лезть», — отметил Костенко.
Он подытожил, что белорусский режим является врагом Украины и союзником России, и Украине нужно исходить из того, что Беларусь может быть вовлечена в войну в другом виде, чем сейчас.