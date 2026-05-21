Британского короля Карла III «пометила» птица 21.05.2026, 22:01

Карл III

Фото: Getty Images

Монарх отреагировал с юмором на инцидент.

Забавная неприятность случилась с британским королем Карлом III во время его визита в Северную Ирландию. Монарха «пометила» чайка – птица испражнилась прямо на его пиджак.

Инцидент произошел в городе Ньюкасл, когда 77-летний король приветствовал собравшихся местных жителей, пишет издание hln.be.

Несмотря на конфуз, Карл III сохранил невозмутимость. Белое пятно на пиджаке не смутило монарха – он продолжил беседовать и пожимать руки людям, стоявшим вдоль дороги.

Когда кто-то из присутствующих указал ему на испачканную одежду, король с юмором заметил: «По крайней мере, не на голову».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com