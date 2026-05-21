Британского короля Карла III «пометила» птица
- 21.05.2026, 22:01
Монарх отреагировал с юмором на инцидент.
Забавная неприятность случилась с британским королем Карлом III во время его визита в Северную Ирландию. Монарха «пометила» чайка – птица испражнилась прямо на его пиджак.
Инцидент произошел в городе Ньюкасл, когда 77-летний король приветствовал собравшихся местных жителей, пишет издание hln.be.
Несмотря на конфуз, Карл III сохранил невозмутимость. Белое пятно на пиджаке не смутило монарха – он продолжил беседовать и пожимать руки людям, стоявшим вдоль дороги.
Когда кто-то из присутствующих указал ему на испачканную одежду, король с юмором заметил: «По крайней мере, не на голову».