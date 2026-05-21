Трамп рассказал, зачем США отправили авианосец в Карибское море 21.05.2026, 22:15

Президент США заявил, что Вашингтон хочет помочь Гаване.

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Nimitz прибыла в Карибское море не для того, чтобы запугать власти Кубы, заявил американский президент Дональд Трамп.

Глава государства заверил, что Вашингтон хочет помочь Гаване на гуманитарной основе, и добавил, что США хотят открыть Кубу для кубинских эмигрантов, находящихся на американской территории. Почему они не могут приехать на остров сейчас, он не пояснил.

21 мая южное командование американских ВС (SOUTHCOM) сообщило, что авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море. В нее входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.

До этого Трамп сказал, что Куба может стать «следующей» целью США. По его словам, Вашингтон намерен заняться островом после других внешнеполитических задач, а смену власти в стране необходимо ускорить. В другом выступлении американский политик допустил более жесткую формулировку, заявив, что для него было бы «честью» захватить остров.

