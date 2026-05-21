21 мая 2026, четверг, 23:38
Мелони и Моди меняют мировую геополитику

Союз Италии и Индии может стать ночным кошмаром для Пекина, Москвы и Вашингтона.

Пока все смотрят на Пекин, Мелони и Моди меняют мировую геополитику!

В Украине все анализируют визит Путина в Пекин, но именно в этот день состоялся еще один чрезвычайно важный визит, который незаслуженно остался в тени! Эффект Melody взорвал сеть – Моди и Мелони устроили встречу, которая способна полностью затмить переговоры Путина и Си. Это не просто альтернативная политика, это рождение нового глобального мегакоридора в обход планов КНР, который способен переписать правила игры навсегда.

Исторический визит, которого ждали 30 лет, состоялся именно сейчас! Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Рим, и этот союз может стать ночным кошмаром для Пекина, Москвы и Вашингтона. Пока другие повышают налоги и ведут торговые войны, Италия и Индия готовят документ о зоне свободной торговли с ЕС и запускают масштабный проект, призванный стать альтернативой «Шелковому пути». Идея, зародившаяся еще на встрече G20 в Нью-Дели, превратилась в секретный пакт, действующий в обход планов КНР.

Этот визит поражает своими деталями. Дуэт Моди и Мелони мгновенно покорил мировые тренды благодаря вирусным мемам Melody. При этом сама встреча в Риме прошла в беспрецедентно душевном формате – с шоколадом, экскурсиями и почти домашней атмосферой. Накануне этого события итальянский парламент сделал показательный шаг и официально признал индуизм одной из религий страны.

В результате лидеры заключили более 10 стратегических соглашений за считанные часы, нанеся серьезный экономический удар по амбициям Пекина.

Роман Бессмертный, Facebook.

